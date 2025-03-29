29 марта, 09:45Город
На улучшение дворов Москвы направят более 10 миллиардов рублей в 2025 году
Новые детские и спортивные площадки, современное освещение и просторные тротуары появляются в московских дворах благодаря платным парковкам – в этом году на благоустройство территорий направят более 10 миллиардов рублей.
В планах – обновление почти 2,5 тысячи дворов и ремонт более 16 тысяч подъездов. Средства распределяются во все районы города – жители могут сами предлагать объекты для благоустройства через муниципальных депутатов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.