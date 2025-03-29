На улучшение дворов Москвы направят более 10 миллиардов рублей в 2025 году

Новые детские и спортивные площадки, современное освещение и просторные тротуары появляются в московских дворах благодаря платным парковкам – в этом году на благоустройство территорий направят более 10 миллиардов рублей.

В планах – обновление почти 2,5 тысячи дворов и ремонт более 16 тысяч подъездов. Средства распределяются во все районы города – жители могут сами предлагать объекты для благоустройства через муниципальных депутатов.

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