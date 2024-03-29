29 марта, 08:30Город
"Мой район. Новости": станция метро "Корниловская" готова на 70%
Станция метро "Корниловская" Троицкой линии метро готова на 70%. Она станет частью современного пересадочного узла в поселении Мосрентген.
Большой проект объединит метро, наземный городской и пригородный транспорт. На данный момент рабочие завершают возведение конструкций и занимаются отделкой платформы.
Также на финишную прямую вышло возведение станции "Бачуринская" в ТиНАО. Она готова на 80%. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".