"Мой район. Новости": станция метро "Корниловская" готова на 70%

Станция метро "Корниловская" Троицкой линии метро готова на 70%. Она станет частью современного пересадочного узла в поселении Мосрентген.

Большой проект объединит метро, наземный городской и пригородный транспорт. На данный момент рабочие завершают возведение конструкций и занимаются отделкой платформы.

Также на финишную прямую вышло возведение станции "Бачуринская" в ТиНАО. Она готова на 80%. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".