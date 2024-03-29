Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 08:30

Город

"Мой район. Новости": станция метро "Корниловская" готова на 70%

"Мой район. Новости": станция метро "Корниловская" готова на 70%

Подъем уровня воды зафиксировали в Подмосковье

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Толщина льда уменьшилась на Москве-реке

Подземный пешеходный переход начали строить на Московском скоростном диаметре

"Познавательный фильм": Москва. МЦД

"Это Москва. Строительство": как строят элитное жилье

Строительные леса установили на фасадах ЦУМа

Медицинский каркас Москвы позволяет оказывать помощь при любых ЧС

Ветеринарные службы столицы напомнили об акции по чипированию животных

Станция метро "Корниловская" Троицкой линии метро готова на 70%. Она станет частью современного пересадочного узла в поселении Мосрентген.

Большой проект объединит метро, наземный городской и пригородный транспорт. На данный момент рабочие завершают возведение конструкций и занимаются отделкой платформы.

Также на финишную прямую вышло возведение станции "Бачуринская" в ТиНАО. Она готова на 80%. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городстроительствометровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика