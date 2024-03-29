Новый сезон экскурсий по нецентральным районам Москвы стартует 1 апреля

Программа "Мой район" и проект "Гуляем по Москве" начинают новый сезон экскурсий по нецентральным районам столицы. Среди них – Академический, Беговой, Печатники, Измайлово и другие. Присоединиться к ним можно будет с 1 апреля.

Посетители узнают, чем живет современная Москва, познакомятся с историей районов и узнают об уникальных местах за пределами Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.