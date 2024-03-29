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29 марта, 08:00

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Веломаршрут "Зеленое кольцо" откроется в Москве в 2024 году

Веломаршрут "Зеленое кольцо" откроется в Москве в 2024 году

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В 2024 году в Москве запустят веломаршрут "Зеленое кольцо", его протяженность составит 120 километров. Трасса пройдет как по парковым зонам, так и по городским магистралям. На всей дистанции нанесут специальную разметку, установят указатели и навигационные стелы.

На данный момент пользователям средств индивидуальной мобильности доступно порядка 512 километров велополос и велодорожек. К концу года эта цифра вырастет до 600 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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