Веломаршрут "Зеленое кольцо" откроется в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве запустят веломаршрут "Зеленое кольцо", его протяженность составит 120 километров. Трасса пройдет как по парковым зонам, так и по городским магистралям. На всей дистанции нанесут специальную разметку, установят указатели и навигационные стелы.

На данный момент пользователям средств индивидуальной мобильности доступно порядка 512 километров велополос и велодорожек. К концу года эта цифра вырастет до 600 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.