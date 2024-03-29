29 марта, 08:00Город
По новому мосту через Яузу от Бауманки до кампуса можно будет дойти за пять минут
Новый велопешеходный мост через Яузу уже готов на 65%. Он свяжет Рубцовскую и Госпитальную набережные, а также учебные помещения университета имени Баумана. От одного из его корпусов можно будет напрямую пройти до нового кампуса и общежития примерно за пять минут.
Пока дорога от учебно-лабораторного корпуса до общежития или спортзала у студентов занимает как минимум 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.