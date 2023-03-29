Реконструкция 16 искусственных прудов началась в районе Марьино

В Москве началась реконструкция 16 прудов-регуляторов. Это искусственные водоемы, они находятся в районе Марьино. Их задача – собирать дождевую и талую воду. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, запланирован большой объем работ.

Некоторые пруды придется полностью осушить, специалисты извлекут со дна иловый осадок, который накопился там за несколько лет. Стенки, чаши и водопропускные сооружения большинства прудов отремонтируют с применением высокопрочного бетона.

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