Новости часа: в районе Солнцево снесли первые пятиэтажные дома по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Солнцево снесли первые пятиэтажные дома по программе реновации. Об этом сообщил департамент строительства Москвы.

В Москве к акции "Тотальный диктант" впервые присоединятся Центральный детский магазин и ГЭС-2. Об этом рассказали организаторы.

В мае может стартовать эксперимент по специальной маркировке безалкогольных напитков с содержанием сахара. Об этом заявили в Минпромторге РФ.