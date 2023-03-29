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Общество

Новости часа: в районе Солнцево снесли первые пятиэтажные дома по программе реновации

Новости часа: в районе Солнцево снесли первые пятиэтажные дома по программе реновации

Северный дублер Кутузовского проспекта запустят в этом году

Бочкарев: платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

Собянин рассказал о планах благоустройства московских дворов в этом году

Новая районная поликлиника появится в ТиНАО

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 120 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Беговой улице и Звенигородском шоссе

Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка двум научно-инновационным площадкам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Солнцево снесли первые пятиэтажные дома по программе реновации. Об этом сообщил департамент строительства Москвы.

В Москве к акции "Тотальный диктант" впервые присоединятся Центральный детский магазин и ГЭС-2. Об этом рассказали организаторы.

В мае может стартовать эксперимент по специальной маркировке безалкогольных напитков с содержанием сахара. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

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