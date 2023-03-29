Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Бочкарев: платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

Бочкарев: платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

Собянин рассказал о планах благоустройства московских дворов в этом году

Новая районная поликлиника появится в ТиНАО

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 120 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Беговой улице и Звенигородском шоссе

Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка двум научно-инновационным площадкам

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Работы продолжаются и в двух вестибюлях станции. Еще строители обустраивают перегонные тоннели.

В итоге Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят на шесть километров. В нее будут входить три новых станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". После их открытия улучшится транспортная доступность Дмитровского, Бескудниковского, Лианозово районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городметростроительствовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика