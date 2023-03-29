Бочкарев: платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

Платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Работы продолжаются и в двух вестибюлях станции. Еще строители обустраивают перегонные тоннели.

В итоге Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят на шесть километров. В нее будут входить три новых станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". После их открытия улучшится транспортная доступность Дмитровского, Бескудниковского, Лианозово районов.

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