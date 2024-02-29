29 февраля, 08:30Город
В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 29 февраля
В четверг, 29 февраля, вечерний трафик в Москве прогнозируется на уровне 6–7 баллов. В Дептрансе предупреждают, что возможны локальные затруднения в центре города, на ТТК и МКАД. Автомобилистам советуют выбрать общественный транспорт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Водителям рассказали об ограничении движения в центре Москвы 29 февраля
- Схема движения по улице Маршала Тухачевского изменится до 30 июня