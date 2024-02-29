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29 февраля, 08:30

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В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 29 февраля

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 29 февраля

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В четверг, 29 февраля, вечерний трафик в Москве прогнозируется на уровне 6–7 баллов. В Дептрансе предупреждают, что возможны локальные затруднения в центре города, на ТТК и МКАД. Автомобилистам советуют выбрать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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