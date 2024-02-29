Фонтан в сквере Девичьего поля в Москве заработает в апреле

Фонтан в сквере Девичьего поля в столице планируют запустить после ремонта в апреле. Специалисты установили новые насосы и восстановили подачу воды. В настоящее время они монтируют внутренние электросети и энергоустановки.

Когда в Москве установится теплая погода, работники займутся восстановлением архитектурного облика фонтана. Объекту уже почти 100 лет – его установили в 1930 году недалеко от Новодевичьего монастыря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.