Несколько улиц перекрыли в центре Москвы 29 февраля

В центре столицы перекрыли несколько улиц. Как рассказали в ЦОДД, нет движения по Варварке, Ильинке, Москворецкой улице и Васильевскому Спуску. Также там временно запрещена парковка.

Открыть участки дорог планируют во второй половине дня. Пока же водителям следует выбирать маршруты объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



