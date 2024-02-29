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29 февраля, 07:15

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Несколько улиц перекрыли в центре Москвы 29 февраля

Несколько улиц перекрыли в центре Москвы 29 февраля

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В центре столицы перекрыли несколько улиц. Как рассказали в ЦОДД, нет движения по Варварке, Ильинке, Москворецкой улице и Васильевскому Спуску. Также там временно запрещена парковка.

Открыть участки дорог планируют во второй половине дня. Пока же водителям следует выбирать маршруты объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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