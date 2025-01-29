Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 14:30

Город

Новости Москвы: фестиваль "Китайский Новый год" проходит на 20 площадках

Новости Москвы: фестиваль "Китайский Новый год" проходит на 20 площадках

"Сити": в каких ресторанах Москвы стоит попробовать китайскую лапшу

"Сити": топ-3 ресторана с традиционной китайской лапшой

В Парке Горького прошел фестиваль "Московские традиции"

Москва стала лидером по продаже электронных полисов ОСАГО в 2024 году

Власти Москвы завершат обновление амбулаторий в 2025 году

В России увеличили порог сбора взносов на капремонт до 60%

Сергей Собянин анонсировал завершение реконструкции поликлиник до конца 2025 года

Орхидея-вампир Дракула расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве

Фестиваль "Китайский Новый год" проходит на 20 площадках в Москве

В столице проходит фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он продлится до 9 февраля. В городе работают 20 площадок. В течение двух недель можно принять участие в традиционных чайных церемониях. Каждые выходные от Тверского бульвара до Манежной площади с танцами, песнями, хороводами пройдут китайские артисты в образах львов, принцесс и императоров.

В Москве в 2025 году отремонтируют более 16 тысяч подъездов жилых домов. Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, специалистам комплекса городского хозяйства необходимо покрасить входные группы, потолки и стены, а также обновить теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика