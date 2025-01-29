Новости Москвы: фестиваль "Китайский Новый год" проходит на 20 площадках

В столице проходит фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он продлится до 9 февраля. В городе работают 20 площадок. В течение двух недель можно принять участие в традиционных чайных церемониях. Каждые выходные от Тверского бульвара до Манежной площади с танцами, песнями, хороводами пройдут китайские артисты в образах львов, принцесс и императоров.

В Москве в 2025 году отремонтируют более 16 тысяч подъездов жилых домов. Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, специалистам комплекса городского хозяйства необходимо покрасить входные группы, потолки и стены, а также обновить теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции.

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