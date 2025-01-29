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29 января, 11:00

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Первое заседание Мосгордумы прошло в столице в этом году

Первое заседание Мосгордумы прошло в столице в этом году

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Мосгордума провела первое заседание в рамках весенней сессии. Оно стало 1 610-м по счету.

Тем временем 22 столичные компании из сферы научных исследований и опытно-конструкторских разработок сэкономили 660 миллионов рублей благодаря нацпроекту. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

Кроме того, на платформе "Активный гражданин" запустили голосование, в котором москвичи смогут поделиться своим мнением о площадках фестиваля "Китайский Новый год".

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Сюжет: Зима в Москве
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