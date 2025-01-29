Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 09:15

Город

Свыше 16 тыс подъездов жилых домов отремонтируют в столице в 2025 году

Свыше 16 тыс подъездов жилых домов отремонтируют в столице в 2025 году

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 29 января

Горожанам предложили поделиться идеями по улучшению рыбных рынков "Москва – на волне"

Специалисты столичного центра услуг для бизнеса дали около 1 тыс консультаций в 2024 году

Центр по подготовке российских сборных по футболу построят в Хорошёво-Мнёвниках

Проект "Зима в Москве" запустил тематические экскурсии в парках и экоцентрах

Московских студентов пригласили пройти практику на городских предприятиях

Манежная площадь стала главной площадкой празднования китайского Нового года

Московский зоопарк запустил акцию в честь китайского Нового года

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Более 16 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2025 году. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалистам комплекса городского хозяйства необходимо покрасить входные группы, потолки и стены, а также обновить теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции.

При этом жителей предупредят о ремонте заранее с помощью объявлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика