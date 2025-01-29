Свыше 16 тыс подъездов жилых домов отремонтируют в столице в 2025 году

Более 16 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2025 году. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалистам комплекса городского хозяйства необходимо покрасить входные группы, потолки и стены, а также обновить теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции.

При этом жителей предупредят о ремонте заранее с помощью объявлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.