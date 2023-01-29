В ТиНАО создадут более 10 тыс рабочих мест

Жителям ТиНАО больше не придется тратить по несколько часов на дорогу до офиса в центре Москвы – более 10 тысяч новых рабочих мест обещают создать прямо на месте. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сейчас в ТиНАО вовсю наращивают темпы строительства, причем это касается не только жилой застройки. Всего за год там планируют построить около 50 деловых и коммерческих объектов, что как раз и позволит организовать дополнительные рабочие места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.