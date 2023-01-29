"Мой район. Навигатор": МХТ имени Чехова отметит 125-летие

А вы знаете, как называется горельеф над входом в Московский художественный театр в Камергерском переулке? У этой композиции Анны Голубкиной несколько имен – "Пловец", "Волна" или "Море житейское". Архитектор здания МХТ Федор Шехтель специально пригласил художницу для создания этой скульптуры. Она идеально сочеталась со стилем, в котором выполнен фасад театра – модерн. Изображение человека, преодолевающего волны, символизирует художественные принципы основателей МХТ – борьба с рутиной, бесконечный творческий поиск и стремление к правде на сцене.

Театр основали в 1898 году, а в 1902-м коллектив Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко переехал в бывшие помещения театра домовладельца Лианозова в Камергерском переулке. Это произошло благодаря известному меценату Савве Морозову, который оплатил всю реконструкцию. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".