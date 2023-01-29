Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:05

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам представили проект реорганизации Южного порта

"Мой район. Навигатор": москвичам представили проект реорганизации Южного порта

"Мой район. Навигатор": в Москве реорганизуют промзону Южный порт

Собянин заявил, что в 2022 году число МСП в Москве превысило 830 тысяч

Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове

Участки вдоль железнодорожной станции "Новогиреево" реорганизуют в Москве

Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов в связи с потеплением

Лыжная гонка в честь майора Булата Ахматьянова прошла в Москве

Московские спасатели начали активно патрулировать водоемы в связи с потеплением

На крыше гастроквартала "Три вокзала. Депо" установили советский троллейбус

Чемпионат по поеданию холодца прошел Павловском Посаде

Южный порт превратят во второй "Москва-Сити". Территорию собираются сделать городом-курортом будущего. В промзоне построят небоскребы обустроят 25 гектаров парков. Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице – ее длина составляет 13 километров.

В планах создать собственную марину для яхт, открытый бассейн и плавучие бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика