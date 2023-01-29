"Мой район. Навигатор": москвичам представили проект реорганизации Южного порта

Южный порт превратят во второй "Москва-Сити". Территорию собираются сделать городом-курортом будущего. В промзоне построят небоскребы обустроят 25 гектаров парков. Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице – ее длина составляет 13 километров.

В планах создать собственную марину для яхт, открытый бассейн и плавучие бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".