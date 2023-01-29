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"Мой район. Навигатор": в Москве реорганизуют промзону Южный порт

"Мой район. Навигатор": в Москве реорганизуют промзону Южный порт

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Промзону Южный порт превратят во второй Сити. Территорию собираются превратить в город-курорт будущего. Там построят высотки под офисы, кроме того, в планах создать открытый бассейн и плавучие бани. Еще одной местной достопримечательностью станет канатная дорога.

Юго-восток Москвы, где раньше было много промышленных предприятий, сейчас активно меняется. Первым большим проектом стал полуостров ЗИЛ – застройка террритории бывшего завода имени Лихачева.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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