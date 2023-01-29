Участки вдоль железнодорожной станции "Новогиреево" реорганизуют в Москве

В Москве реорганизуют участки вдоль железнодорожной станции "Новогиреево". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Согласно проекту комплексного развития, на этой территории появятся общественно-деловые объекты и технопарки. Там смогут найти работу около 6 тысяч человек.

Участки, которые планируют реорганизовать, расположены в районах Новогиреево, Вешняки и Ивановское. Ожидается, что от реализации проекта город будет получать более двух миллиардов рублей в год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.