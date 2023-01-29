Лыжная гонка в честь майора Булата Ахматьянова прошла в Москве

В столице почтили память майора Булата Ахматьянова. Ежегодная лыжная гонка в его честь прошла в парке 850-летия Москвы. Организовал соревнование Фонд поддержки ветеранов боевых действий специальных операций органов безопасности "Смерч".

Майор ФСБ Булат Ахматьянов погиб при выполнении специальных задач в Сирии. Он активно занимался спортом. Был кандидатом в мастера спорта по военному пятиборью, чемпионом Московского военного округа по военному пятиборью.

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