В январе в Москве выявили более 7 тысяч нарушений масочного режима

В Москве на 50% увеличили число контролеров, которые проверяют носят ли пассажиры маски в транспорте.

В январе зафиксировали более семи тысяч нарушений. Подробнее о том, какие еще антиковидные меры действуют в столице – в эфире телеканала Москва 24.