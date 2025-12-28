"Аэрофлот" вернется к штатному режиму работы до конца дня

Авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что вернется к штатному режиму работы до конца дня. Сейчас специалисты стабилизируют расписание после временных ограничений. В компании предупредили о возможных переносах времени вылета некоторых рейсов и заверили, что пассажирам обеспечено все необходимое на время ожидания.

В общей сложности около 40 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Более половины из них уже вернулись в Москву, остальные отправят до 14:00. Ранее Росавиация сообщила, что в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.