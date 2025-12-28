Форма поиска по сайту

Новости

28 декабря, 13:15

Транспорт

"Аэрофлот" вернется к штатному режиму работы до конца дня

Осадки в Москве не прекратятся до новогодней ночи

Авария произошла на Московском скоростном диаметре

К 2030 году две трети трамвайной инфраструктуры столицы переведут на беспилотный режим

Сергей Собянин рассказал, куда можно обратиться за помощью в новогодние праздники

Синоптики обновили прогноз на новогоднюю ночь

"Новости дня": на московских ярмарках представили разнообразные виды сала

Завод "Москвич" перешел на полную локализацию производств

Фестиваль "Зимний городок" стартовал в "Лужниках"

На ВДНХ пройдет серия бесплатных экскурсий в честь Международного дня кино 28 декабря

Авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что вернется к штатному режиму работы до конца дня. Сейчас специалисты стабилизируют расписание после временных ограничений. В компании предупредили о возможных переносах времени вылета некоторых рейсов и заверили, что пассажирам обеспечено все необходимое на время ожидания.

В общей сложности около 40 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. Более половины из них уже вернулись в Москву, остальные отправят до 14:00. Ранее Росавиация сообщила, что в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоРоман Карловтранспорт

