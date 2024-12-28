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28 декабря, 00:00

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Московская неделя красоты проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

Московская неделя красоты проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

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Московская неделя красоты проходит в Центральном выставочном зале "Манеж". Она объединила более 500 российских брендов косметики, декора и сладостей. Это одно из самых масштабных событий проекта "Зима в Москве".

На маркете можно купить кондитерские изделия, праздничный декор для дома, уходовую и декоративную косметику. Также можно получить рекомендации ведущих стилистов и визажистов. В программе свыше 50 мастер-классов и лекций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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