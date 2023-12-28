Световое шоу покажут на "Солнце Москвы" 31 декабря. За час до Нового года колесо обозрения превратится в самые большие часы в Европе. Благодаря проекции аттракцион станет похож на циферблат, на котором будут отсчитываться минуты уходящего года.

Во время новогодних каникул на колесе обозрения покажут еще два интерактивных световых шоу. Зрители увидят более 100 различных световых эффектов, в том числе в цветах российского триколора. Также для посетителей подготовили конкурсы, подарки и концерты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.