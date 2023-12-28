28 декабря, 12:00Город
Новое светотехническое шоу начали показывать в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ
Новое светотехническое шоу начали показывать в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Оно называется "Звуки мегаполиса".
Гостям предлагают послушать многообразие звуков, которыми наполнена столица: звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почетного караула, гром салюта и многое другое. Представление идет пять минут, а эффекта полного погружения достигают благодаря специальному оборудованию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.