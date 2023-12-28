Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 11:30

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Городские власти привлекут специалистов для облагораживания "Лосиного острова"

Городские власти привлекут специалистов для облагораживания "Лосиного острова"

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В связи с передачей городу 25% территории парка "Лосиный остров" власти планируют привлечь биологов, экологов и специалистов по лесному делу. В заповеднике планируют вывести работу по сохранению биоразнообразия его уникальных территорий на новый уровень.

Так, столичный департамент природопользования уже начал работу по выпуску в природу зайцев-беляков и зайцев-русаков. Ожидается, что в будущем они привыкнут к людям и станут менее пугливыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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