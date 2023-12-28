Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 07:45

Город

Почти 30 тыс домов включили в столичную программу капитального ремонта

Почти 30 тыс домов включили в столичную программу капитального ремонта

Более тысячи московских дворов благоустроили на средства от платных парковок в 2023 году

Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Лыжные соревнования организовали в районе комплекса "Лазурный"

Встреча с Дедом Морозом состоится на Московской канатной дороге 28 декабря

Начался монтаж главного пролета пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро

Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Почти 30 тысяч домов включили в столичную программу капитального ремонта. Как отметили в московском правительстве, программа стала самой масштабной в новейшей истории города.

В 2023 году в Москве капитально отремонтировали более двух тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Больше всего отремонтированных домов находятся в Центральном, Южном и Северном административных округах.

Какие столичные здания планируют отремонтировать в 2024 году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика