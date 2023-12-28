Почти 30 тыс домов включили в столичную программу капитального ремонта

Почти 30 тысяч домов включили в столичную программу капитального ремонта. Как отметили в московском правительстве, программа стала самой масштабной в новейшей истории города.

В 2023 году в Москве капитально отремонтировали более двух тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Больше всего отремонтированных домов находятся в Центральном, Южном и Северном административных округах.

Какие столичные здания планируют отремонтировать в 2024 году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.