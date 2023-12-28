Встреча с Дедом Морозом состоится на Московской канатной дороге 28 декабря

Московская канатная дорога готовится к встрече Деда Мороза, которая состоится 28 декабря. Встреча с зимним волшебником состоится в 13:00 у елки в горнолыжном центре на улице Косыгина. Все посетители, которые приедут вовремя, смогут прокатиться по воздуху в кабинке бесплатно.

Отмечается, что устроить прогулку по канатной дороге можно и в новогоднюю ночь. Она будет открыта до 05:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.