Восемь светящихся арок установили в центре Москвы в преддверии Нового года

Восемь светящихся арок вернулись на свои традиционные места в центре города в преддверии Нового года. Информация об этом появилась в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Большие сказочные инсталляции из года в год устанавливают на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на Кузнецком мосту, в Камергерском и Газетном переулках. Особенными их делает уникальная иллюминация: более полумиллиона светодиодов вмонтировали в конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.