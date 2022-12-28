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28 декабря, 19:15

Город

Восемь светящихся арок установили в центре Москвы в преддверии Нового года

Восемь светящихся арок установили в центре Москвы в преддверии Нового года

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Восемь светящихся арок вернулись на свои традиционные места в центре города в преддверии Нового года. Информация об этом появилась в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Большие сказочные инсталляции из года в год устанавливают на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на Кузнецком мосту, в Камергерском и Газетном переулках. Особенными их делает уникальная иллюминация: более полумиллиона светодиодов вмонтировали в конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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