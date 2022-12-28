Коммунальные службы Москвы рассказали, как вывозятся разобранные сугробы

Коммунальные службы Москвы разбираются с последствиями непогоды. Они чистят улицы, тротуары и дворы круглосуточно. Тем временем столичные синоптики сообщили, что москвичей ожидает мягкая погода с обилием снега.

Официальный представитель АО "Мосводоканал" рассказал, как разобранные сугробы вывозятся с городских улиц. Он поделился, как работают 35 снегоплавных стационарных пунктов. По словам специалиста, снег из одной машины плавится за несколько минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.