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28 декабря, 18:15

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Коммунальные службы Москвы рассказали, как вывозятся разобранные сугробы

Коммунальные службы Москвы рассказали, как вывозятся разобранные сугробы

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Коммунальные службы Москвы разбираются с последствиями непогоды. Они чистят улицы, тротуары и дворы круглосуточно. Тем временем столичные синоптики сообщили, что москвичей ожидает мягкая погода с обилием снега.

Официальный представитель АО "Мосводоканал" рассказал, как разобранные сугробы вывозятся с городских улиц. Он поделился, как работают 35 снегоплавных стационарных пунктов. По словам специалиста, снег из одной машины плавится за несколько минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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