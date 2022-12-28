Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке столицы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Красиво, елки-палки". В ней москвичам предлагают отгадать место в разных частях столицы, где установили новогоднюю елку. В этот раз коптер находится около одной из крупных городских магистралей на северо-востоке города. Елка установлена у входа в сквер.

Прислать ответ можно в WhatsApp по номеру 8 (926) 266-24-24. Первый правильно угадавший название получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.