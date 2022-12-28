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Дети участников СВО посетили первые новогодние представления в столице

Дети участников СВО посетили первые новогодние представления в столице

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Дети участников спецоперации посетили елку мэра в Гостином дворе. Они узнали, как их дедушки и бабушки, будучи юными, отмечали Новый год. Волшебный новогодний экспресс ждет зрителей на этом мероприятии: он перенесет сквозь время и пространство и увлечет в путешествие по достопримечательностям Москвы.

В столице организована новогодняя программа по доставке подарков и билетов на представления. Каждая семья самостоятельно выбирает удобную дату, когда посетить спектакль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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