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Москвичи воспользовались онлайн записью к врачу более 100 млн раз за 2022 год

Москвичи воспользовались онлайн записью к врачу более 100 млн раз за 2022 год

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В 2022 году москвичи записались к врачу онлайн более 100 миллионов раз. Единая цифровая платформа здравоохранения ускорила и упростила процесс получения медицинской помощи. Как рассказали в департаменте информационных технологий, сервисом пользуются уже 8 из 10 москвичей.

Записаться в поликлинику через интернет можно в любое время и с любых устройств. Чаще всего для этого используют мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". Онлайн-запись доступна и через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и emias.info.

Те, кому неудобно пользоваться цифровыми сервисами, могут по-прежнему записаться к специалисту по телефону или в поликлинике через информационный киоск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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