Новости часа: коммунальные службы рассказали о текущей работе на улицах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. В столичном комплексе горхозяйства сообщили, что снегопад осложнил работу на улицах, полосы приходится расчищать без перерыва.

Принятые в РФ противоэпидемические меры позволяют не вводить жесткие ограничения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Девять человек пострадали при столкновении маршрутки и трамвая в Барнауле. О происшествии рассказали в МВД.