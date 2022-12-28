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11:30

Общество

Новости часа: коммунальные службы рассказали о текущей работе на улицах Москвы

Новости часа: коммунальные службы рассказали о текущей работе на улицах Москвы

Более 5 тыс новогодних подарков уже собрано гостями фестиваля "Путешествие в Рождество"

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 96 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": водителям показали обстановку на столичных дорогах

"Мой район. Обратная связь": дом кооператива "Квартиро-хозяин" отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Басманном районе Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили обстановку на столичных дорогах

Заклинателя уток и петухов заметили в общественном транспорте Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. В столичном комплексе горхозяйства сообщили, что снегопад осложнил работу на улицах, полосы приходится расчищать без перерыва.

Принятые в РФ противоэпидемические меры позволяют не вводить жесткие ограничения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Девять человек пострадали при столкновении маршрутки и трамвая в Барнауле. О происшествии рассказали в МВД.

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