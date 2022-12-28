Более 5 тыс новогодних подарков уже собрано гостями фестиваля "Путешествие в Рождество"

Больше пяти тысяч подарков собрали на московском фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках благотворительной акции. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Неравнодушные москвичи принесли игрушки, книжки, сувениры, настольные игры и сладости для детей из новых регионов России, а также для ребят, чьи родители участвуют в спецоперации. Москвичи делятся теплом и со взрослыми – для военнослужащих на передовой приносят термобелье, перчатки и носки, шапки и шарфы.

Присоединиться к акции могут все желающие. Найти пункты приема подарков можно на фестивальных площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.