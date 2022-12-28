"Утро": в ЦОДД оценили обстановку на столичных дорогах

Движение в Москве оценивается в пять баллов, а длина заторов составляет 92 километра. Об этом заявил главный специалист ЦОДД Алексей Немченко.

По его словам, сложности возникнут при проезде по Ленинскому проспекту в сторону области. Там движение затруднено на протяжении одного километра из-за неисправного автомобиля. Кроме того, затор образовался и на Северо-Восточной хорде в сторону проспекта Буденного из-за столкновения двух автомобилей в правой полосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.