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"Утро": в ЦОДД оценили обстановку на столичных дорогах

"Утро": в ЦОДД оценили обстановку на столичных дорогах

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Движение в Москве оценивается в пять баллов, а длина заторов составляет 92 километра. Об этом заявил главный специалист ЦОДД Алексей Немченко.

По его словам, сложности возникнут при проезде по Ленинскому проспекту в сторону области. Там движение затруднено на протяжении одного километра из-за неисправного автомобиля. Кроме того, затор образовался и на Северо-Восточной хорде в сторону проспекта Буденного из-за столкновения двух автомобилей в правой полосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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