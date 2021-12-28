28 декабря, 21:15
В Москве оборудуют площадки для запусков фейерверков. Безопасно запустить салют в новогоднюю ночь будет возможно в 62-х точках города.
Приобрести петарды и фейерверки можно более чем в сотне магазинов по всей столице. Адреса торговых точек, на которых можно купить качественную пиротехнику, размещены на сайте департамента торговли.
При покупке необходимо обращать внимание на срок годности, сертификаты, наличие инструкции на русском языке. Приобретать пиротехнику с рук категорически не рекомендуется.
Запускать петарды и фейерверки в ветреную и ненастную погоду запрещено. Опасно направлять зажженную пиротехнику в сторону зрителей. А несовершеннолетние могут использовать фейерверки и салютные батареи только в присутствии взрослых.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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