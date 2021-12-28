Сделать прививку или провериться на COVID-19 в Москве можно будет и в праздники

Сделать прививку или провериться на коронавирус можно будет и в новогодние праздники. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работать. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В поликлиниках потребуется запись и тогда привиться можно будет со 2 по 9 января с 9 утра до 16:00. Что касается популярных общественных мест, то там сделать прививку или сдать тест можно будет с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00. Выходным будет только 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.