К вечеру в столице ожидаются 9-бальные заторы

К вечеру в Москве ожидаются 9-балльные заторы. Об этом сообщили в Дептрансе.

Специалисты прогнозируют, что трафик в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД будут сильно загружен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.