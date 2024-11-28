Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

За 5 лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил Сергей Собянин. В 10 округах построено 38 спортобъектов, среди которых – знаковые для города сооружения.

"На северо-западе столицы завершается реализация первого проекта КРТ – реорганизация части бывшей промзоны Октябрьское Поле. На участке площадью 5,9 гектара создается современный городской квартал, обеспеченный местами для работы и отдыха. Сейчас инвестор закончил строительство технопарка площадью 11,8 тысячи квадратных метров. До конца года планируется завершить строительство еще трех жилых корпусов и детского сада на 100 мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Москве сейчас возводят 20 медицинских объектов, 7 из которых строят на средства инвесторов. Все детские и взрослые городские поликлиники строят по новому московскому стандарту.