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28 ноября, 18:15

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В Москве задействовали 12 тысяч сотрудников инженерных компаний для уборки снега

В Москве задействовали 12 тысяч сотрудников инженерных компаний для уборки снега

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Столичные улицы расчищают в круглосуточном режиме. Ранее Сергей Собянин распорядился привлечь дополнительные силы для предотвращения последствий метели. Задействовали 12 тысяч сотрудников инженерных компаний, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Всего в городе выпало до 30 сантиметров осадков, а потому все коммунальные службы работают в усиленном режиме, в том числе и аварийные. Параллельно в Москве следят и за состоянием дорог. Снег убирают по графику, а также дополнительно обрабатывают трассы, чтобы не образовалась гололедица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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