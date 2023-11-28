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28 ноября, 17:30

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Основные новогодние декорации и конструкции появятся в Москве к 1 декабря

Основные новогодние декорации и конструкции появятся в Москве к 1 декабря

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Почти пять тысяч световых инсталляций и более тысячи искусственных елей украсят Москву к Новому году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, прошли модернизацию и вернутся в центр города. В парке Победы на Поклонной горе установят большой елочный шар, на Бульварном кольце возведут световые тоннели, а полярные медведи вновь появятся в Ростокине. По словам Бирюкова, столица преобразится уже к 1 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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