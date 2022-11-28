28 ноября, 18:30Общество
Новости часа: выдача ипотеки на частные дома превысила показатели 2021 года в два раза
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выдача ипотеки на частные дома более чем вдвое превысила показатели 2021 года. Такие данные приводит "Дом.РФ".
До конца 2022 года Россия и Казахстан выйдут на рекордный товарооборот. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
Минздрав РФ рекомендовал носить маски в общественных местах на фоне роста заболевших ОРВИ. В Москве выросла заболеваемость за последние две недели.