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Новости

28 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: выдача ипотеки на частные дома превысила показатели 2021 года в два раза

Новости часа: выдача ипотеки на частные дома превысила показатели 2021 года в два раза

Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы

"Мой район. Навигатор": завод на Волгоградском проспекте запустил производство новых авто

Участок бывшей промзоны Теплый Стан комплексно реорганизуют

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

Более 4 тыс человек подали заявки на работу в новых скоропомощных комплексах – Ракова

Новости часа: МИД РФ заявил послу Норвегии о недопустимости преследования россиян

Собянин анонсировал открытие после реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выдача ипотеки на частные дома более чем вдвое превысила показатели 2021 года. Такие данные приводит "Дом.РФ".

До конца 2022 года Россия и Казахстан выйдут на рекордный товарооборот. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Минздрав РФ рекомендовал носить маски в общественных местах на фоне роста заболевших ОРВИ. В Москве выросла заболеваемость за последние две недели.

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