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28 ноября, 16:45

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Участок бывшей промзоны Теплый Стан комплексно реорганизуют

Участок бывшей промзоны Теплый Стан комплексно реорганизуют

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Участок бывшей промзоны Теплый Стан комплексно реорганизуют. Договор с застройщиком заключен на 10 лет. За это время инвестор должен возвести на участке научно-производственные объекты общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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