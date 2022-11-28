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Девять новых выделенных полос запустили в Москве

Девять новых выделенных полос запустили в Москве

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Девять новых выделенных полос запустили в столице. Теперь общественный транспорт может проехать на Мосфильмовской, Кировоградской, на двух участках Ташкентской улицы, Тишинской площади, Лермонтовском, Рязанском и Новоясеновском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова и съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе.

По статистике ввод только одной выделенной полосы снижает аварийность с городским транспортом до 25%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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