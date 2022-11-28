Более 4 тыс человек подали заявки на работу в новых скоропомощных комплексах – Ракова

Более четырех тысяч человек подали заявки на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Наибольшее количество заявок прислали хирурги и анестезиологи-реаниматологи. На третьем месте по активности – терапевты. Для работы в шести скоропомощных стационарных комплексах планируют дополнительно привлечь около двух тысяч человек.

Набор сотрудников продолжается. Подать заявку можно на сайте проекта командапервых.москва. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.