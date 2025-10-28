28 октября, 22:30Город
Уникальная световая инсталляция появилась на колесе обозрения "Солнце Москвы"
Уникальная световая инсталляция появилась на колесе обозрения "Солнце Москвы". Оно окрасилось в синий цвет в честь юбилея Всероссийского движения "Волонтеры Победы".
Эта акция стала ярким символом благодарности и уважения добровольцам, которые поддерживают ветеранов и сохраняют память о героическом прошлом России. Синий цвет символизирует верность, преданность делу и небо.
