Новости

28 октября, 22:30

Город

Уникальная световая инсталляция появилась на колесе обозрения "Солнце Москвы"

Уникальная световая инсталляция появилась на колесе обозрения "Солнце Москвы". Оно окрасилось в синий цвет в честь юбилея Всероссийского движения "Волонтеры Победы".

Эта акция стала ярким символом благодарности и уважения добровольцам, которые поддерживают ветеранов и сохраняют память о героическом прошлом России. Синий цвет символизирует верность, преданность делу и небо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья Крамарова

