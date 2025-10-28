Уникальная световая инсталляция появилась на колесе обозрения "Солнце Москвы". Оно окрасилось в синий цвет в честь юбилея Всероссийского движения "Волонтеры Победы".

Эта акция стала ярким символом благодарности и уважения добровольцам, которые поддерживают ветеранов и сохраняют память о героическом прошлом России. Синий цвет символизирует верность, преданность делу и небо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

