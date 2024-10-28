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28 октября, 17:30

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На ВДНХ завершается реставрация трех павильонов

На ВДНХ завершается реставрация трех павильонов

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В трех павильонах ВДНХ почти завершилась реставрация

На ВДНХ завершается реставрация трех павильонов. Специалисты стараются сохранить оригинальные элементы конструкций и декора, а также восстановить утраченные элементы. Павильоны приводят в порядок по архивным чертежам и фотографиям.

В павильоне № 8 "Юные натуралисты" завершено остекление купола с подлинными металлическими конструкциями. В павильоне № 67 "Советская печать" специалисты вернули на свои места деревянные скульптуры Льва Кардашева. В павильоне № 6 "Химия" восстановлены исторические витражи и скульптура "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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