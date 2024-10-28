На ВДНХ почти завершена реставрация трех павильонов. Специалисты стремятся сохранить оригинальные элементы конструкций и декора, восстанавливая утраченные детали. Так, в павильоне № 8 "Юные натуралисты" завершено остекление купола с подлинными металлическими конструкциями.

Возвращены на свои места деревянные скульптуры, утраченные фрагменты которых воссозданы по технике 1950-х годов, в павильоне № 67 "Советская печать". Тем временем в павильоне № 6 "Химия" специалисты восстановили исторические витражи и скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", венчавшую здание.

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