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28 октября, 12:45

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В трех павильонах ВДНХ почти завершилась реставрация

В трех павильонах ВДНХ почти завершилась реставрация

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В трех павильонах ВДНХ почти завершилась реставрация, в ходе которой специалисты старались сохранить оригинальные элементы конструкций и декора, а также восстановить утраченные фрагменты.

В павильоне № 67 "Советская печать" были возвращены на свои места деревянные скульптуры Льва Кардашева, утраченные части которых были восстановлены с использованием техники 1950-х годов. Павильон является одним из четырех на ВДНХ, где использовалась резьба по дереву, и единственным, декорированным деревянными скульптурами.

По словам главного архитектора-реставратора ВДНХ Елены Максимовой, при расчистке от лакокрасочных покрытий верхний слой был бережно сохранен, чтобы не нарушить пластику лиц и складок одежды. Хотя верхний слой был поврежден ультрафиолетом, было решено максимально его сохранить и защитить специальными маслами. В ближайшие пять лет скульптурам ничего не угрожает, но впоследствии потребуется повторная обработка, так как масло может улетучиться под воздействием ультрафиолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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